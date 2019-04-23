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16:07, 23 апреля 2019 472

В День Земли РНПК провела для рязанских школьников открытый экологический урок

В День Земли РНПК провела для рязанских школьников открытый экологический урок

В День Земли Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», провела открытый экологический урок для учеников Турлатовской школы.

Специалисты отдела охраны окружающей среды и экологической лаборатории предприятия рассказали им о возможности и способах защищать природу. Школьники узнали о сдаче макулатуры, экономном использовании воды и электроэнергии, выбросе мусора в урну, раздельном сборе отходов.

«Экология является очень важной частью жизни человека, — отметила ведущий инженер отдела охраны окружающей среды АО «РНПК» Елена Кондрахина. — И чтобы быть здоровым, необходимо природу беречь. Чем больше людей будет выполнять простые правила, тем будет больше шансов сохранить нашу планету».

Кроме того, лаборанты экологической лаборатории РНПК наглядно провели для школьников исследование атмосферного воздуха и воды, для чего к школе подъехали мобильные экологические посты предприятия.

Также детям рассказали, какую пользу экологии приносит каждый куст и дерево, как правильно выбирать саженцы, как готовить почву к посадке, как посадить саженец, чтобы он успешно прижился. После этого во дворе школы участники мероприятия совместно высадили 30 саженцев ели.

В вопросах охраны окружающей среды АО «РНПК» организует проекты по реконструкции и модернизации производства, проводит собственные экологические акции, участвует в общегородских субботниках, поддерживает экологические экспедиции клуба «Хозяин Мещеры», помогает Окскому заповеднику.

Системную работу предприятия в области охраны окружающей среды оценивали на региональном и на федеральном уровнях. В 2018 году РНПК отметили в региональном правительстве за активное участие в городских экологических мероприятиях.


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