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Фото: Pixabay.com
У калужского предпринимателя изъяли контрафактные сигареты на семь миллионов рублей. Об этом
39-летний мужчина хранил товар в гараже. Сигареты продавали в Обнинске и Боровске.
«Согласно проведенной экспертизе представленная для исследования табачная продукция является немаркированной акцизной маркой и с акцизными марками иностранных государств», — уточнили в полиции.
На бизнесмена завели уголовное дело по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»). Ему грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей или в размере зарплаты за период до пяти лет.
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