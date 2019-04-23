Туляка оштрафовали на 30 тысяч за оскорбление полицейского

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Фото: Pixabay.com
Туляка оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского. Об этом
6 марта пьяный 20-летний юноша устроил дебош в торгово-развлекательном центре. Он отказался поехать в отделение и «в присутствии гражданских лиц, неоднократно, используя грубые, нецензурные, унижающие честь и достоинство личности слова» оскорбил полицейского.
На суде молодой человек признал вину и извинился. Суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей по статье 319 УК.
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