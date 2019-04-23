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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанин продавал контрафактный алкоголь в гараже. Об этом
В понедельник, 22 апреля, в гаражно-строительном кооперативе на улице Мичуринской у 50-летнего мужчины изъяли 62 бутылки спиртного.
Полицейские также нашли поддельное спиртное в Моршанске. В торговом павильоне «Дружба» на улице Дачной обнаружили 62 бутылки алкоголя и 290 пачек сигарет с признаками контрафакта.
В этот же день у жительницы села Калаис изъяли 25 бутылок водки «Финская Silver» без документов.
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