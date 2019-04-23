Страховщик «Сбербанка» запустил праздничные предложения для клиентов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В преддверии майских праздников СК «Сбербанк страхование» подготовила спецпредложения — скидки на страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников».
«Защита дома» — это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника), а также гражданская ответственность перед соседями.
Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий.
На продукт «Защита дома» действует скидка в размере 10%.
«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров.
Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов.
Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.
На продукт «Страхование путешественников» скидка составит 15%.
Оформить страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников» на выгодных условиях можно на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВо Владимире из-за плесени на сыре закрыли лавку «Мышенька»
|
cледующая новость →Прокуратура оспорит выдачу лицензий рязанским коммерческим перевозчикам
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.