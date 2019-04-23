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10:39, 23 апреля 2019 308

Страховщик «Сбербанка» запустил праздничные предложения для клиентов

Страховщик «Сбербанка» запустил праздничные предложения для клиентов

В преддверии майских праздников СК «Сбербанк страхование» подготовила спецпредложения — скидки на страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников».

«Защита дома» — это комплексное решение, в рамках которого страховой защитой обеспечиваются отделка и инженерное оборудование квартиры или дома, движимое имущество (мебель, оргтехника), а также гражданская ответственность перед соседями.

Выплаты предусмотрены в случае пожара, залива, противоправных действий третьих лиц, взрывов, стихийных бедствий и иных событий.

На продукт «Защита дома» действует скидка в размере 10%.

«Страхование путешественников» предназначено для защиты от непредвиденных рисков, которые могут возникнуть в поездках по России или за рубежом. Страховку можно оформить на одну или многократные поездки в течение года. Страховой полис соответствует требованиям визовых центров.

Помощь оказывается по всему миру. В базовое покрытие входят организация и оплата амбулаторного или стационарного лечения, медицинская транспортировка, возмещение расходов на восстановление утерянных или похищенных документов.

Действие полиса можно расширить на занятия активными видами спорта, включить в страховку возмещение расходов в случае задержки рейса или потери багажа, отмены поездки, вынужденного досрочного возвращения.

На продукт «Страхование путешественников» скидка составит 15%.

Оформить страховые продукты «Защита дома» и «Страхование путешественников» на выгодных условиях можно на сайте компании «Сбербанк страхование» с 22 апреля по 1 мая.


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