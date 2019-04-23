Спортивные зоны, беседки и видоенаблюдение. В Солотче благоустроят пляж

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В Солотче благоустроят пляж у Лысой горы. Об этом сообщил телеканал «
В сюжете говорится, что на месте планируют убрать кустарники и мелкую поросль, тем самым расширив территорию.
Директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев рассказал, что рубить вековые сосны и деревья никто не собирается.
К 1 июня планируют полностью завершить работы. Место очистят от мусора, выкорчуют пни, установят пляжные зонтики, поставят туалеты и раздевалки. При этом, летом здесь организуют круглосуточную охрану.
Кроме того, пляж разделят на зоны. На берегу появится детская и спортивные площадки для занятия футболом, волейболом и воркаутом.
«Всего нужно облагородить 20 тысяч квадратных метров. Закончить первый этап планируют уже через полтора месяца. К 1 июля здесь появится видеонаблюдение, беседки с мангальными зонами, деревянный настил и тропинки к воде», — отметили журналисты.
Исаев заявил, что переправу, которую сейчас делают из песка, будет временной. Ее смонтировали для доставки оборудования и вывоза мусора.
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