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16:11, 23 апреля 2019 521
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Следователи показали, как шиловец зарезал рязанского таксиста. Видео

Следователи показали, как шиловец зарезал рязанского таксиста. Видео

Следователи показали, как шиловец зарезал рязанского таксиста. Ролик опубликовал телеканал «Город».

Таксист согласился довезти друзей знакомого из Рязани в Шиловский район, но те зарезали его по пути.

Случай произошел в июне 2017 года. Рязанец 1978 года рождения и его приятель из Шиловского района 1973 года рождения употребляли наркотики и распивали спиртное в салоне машины.

39-летний рязанец предложил знакомому «завладеть автомобилем» и убить владельца. Они поехали в один из населенных пунктов Шиловского района.

По пути один из обвиняемых напал на водителя и ударил его ножом в грудь. От травм 37-летний водитель скончался.

Обвиняемый и его пособник отвезли тело в лес и сбросили в овраг. Машину мужчины спрятали в одном из гаражей, разобрав на запасные части и распилив кузов. Детали автомобиля злоумышленники продали и получили за них 90 тысяч рублей.

После этого в полицию обратились родственники пропавшего владельца машины.

Помимо этого, в тот же период обвиняемый напал на продавца в одном из магазинов Рязани. Мужчина требовал отдать ему деньги. Злоумышленника пытался остановить знакомый женщины, но обвиняемый несколько раз выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета.

Деньги рязанцу украсть не удалось и он скрылся с места преступления.

По фактам преступлений следователи возбудили уголовные дела в отношении рязанца — по части 2 статьи 162 (разбой с применением оружия), пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В отношении шиловца было возбуждено дело за пособничество в совершении убийства и сопряженного с ним разбоя.

В сообщении отметили, что расследование уголовного дела «представляло особую сложность». Во время него следователи допросили большое количество свидетели, провели около 40 судебных экспертиз, обысков, проверок показаний.

Обвиняемому назначили 20 лет в колонии особого режима. Его сообщнику — год в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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