Следователи показали, как шиловец зарезал рязанского таксиста. Видео

Следователи показали, как шиловец зарезал рязанского таксиста. Ролик опубликовал телеканал «Город».

Таксист согласился довезти друзей знакомого из Рязани в Шиловский район, но те зарезали его по пути.

Случай произошел в июне 2017 года. Рязанец 1978 года рождения и его приятель из Шиловского района 1973 года рождения употребляли наркотики и распивали спиртное в салоне машины.

39-летний рязанец предложил знакомому «завладеть автомобилем» и убить владельца. Они поехали в один из населенных пунктов Шиловского района.

По пути один из обвиняемых напал на водителя и ударил его ножом в грудь. От травм 37-летний водитель скончался.

Обвиняемый и его пособник отвезли тело в лес и сбросили в овраг. Машину мужчины спрятали в одном из гаражей, разобрав на запасные части и распилив кузов. Детали автомобиля злоумышленники продали и получили за них 90 тысяч рублей.

После этого в полицию обратились родственники пропавшего владельца машины.

Помимо этого, в тот же период обвиняемый напал на продавца в одном из магазинов Рязани. Мужчина требовал отдать ему деньги. Злоумышленника пытался остановить знакомый женщины, но обвиняемый несколько раз выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета.

Деньги рязанцу украсть не удалось и он скрылся с места преступления.

По фактам преступлений следователи возбудили уголовные дела в отношении рязанца — по части 2 статьи 162 (разбой с применением оружия), пункту «в» части 4 статьи 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). В отношении шиловца было возбуждено дело за пособничество в совершении убийства и сопряженного с ним разбоя.

В сообщении отметили, что расследование уголовного дела «представляло особую сложность». Во время него следователи допросили большое количество свидетели, провели около 40 судебных экспертиз, обысков, проверок показаний.

Обвиняемому назначили 20 лет в колонии особого режима. Его сообщнику — год в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.