Рязанская школьница уронила телефон в ванну и погибла от удара током

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В Рязани 11-летняя девочка уронила зарядку в ванну и погибла от удара током. Об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР.
По предварительным данным, родители девочки после возвращения домой обнаружили тело своей дочери без признаков жизни в ванной, которая была наполнена водой.
Также в воде нашли мобильный телефон с зарядным устройством, который был подключен к сети.
По данным следствия, смерть девочки могла наступить из-за удара током.
Следователи проведут проверку по факту случившегося. По результатам примут процессуальное решение.
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