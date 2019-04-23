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14:15, 23 апреля 2019 135
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Рязанцы стали чаще гибнуть на пожарах — следователи

Рязанцы стали чаще гибнуть на пожарах — следователи

Рязанцы стали чаще гибнуть на пожарах. За прошедшую неделю зарегистрировали два смертельные случая. Всего с начала года при пожарах погибло 35 человек, сообщил сайт регионального СУ СКР

Чаще всего пожары возникают в домах и квартирах из-за грубых нарушений правил безопасности при использовании отопительных приборов, неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнем.

«Помните, что при пожарах, вызванных непотушенными окурками или сигаретным пеплом, в собственных домах погибает больше людей, чем при домашних пожарах, возникающих по другим причинам», — отметили следователи.

Следователи призвали рязанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, вечером 19 апреля на пожаре в деревне Киселево Рязанского района погибла 73-летняя женщина. Ее супруга доставили в больницу с отравлением угарным газом.

По данному факту следователи орагинзовали проверку.


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