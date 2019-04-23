RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцы стали чаще гибнуть на пожарах. За прошедшую неделю зарегистрировали два смертельные случая. Всего с начала года при пожарах погибло 35 человек, сообщил
Чаще всего пожары возникают в домах и квартирах из-за грубых нарушений правил безопасности при использовании отопительных приборов, неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнем.
«Помните, что при пожарах, вызванных непотушенными окурками или сигаретным пеплом, в собственных домах погибает больше людей, чем при домашних пожарах, возникающих по другим причинам», — отметили следователи.
Следователи призвали рязанцев соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, вечером 19 апреля на пожаре в деревне Киселево Рязанского района
По данному факту следователи орагинзовали проверку.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВладимирский пенсионер украл с предприятия 45 металлических листов
|
cледующая новость →Певица МакSим пострадала в ДТП
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.