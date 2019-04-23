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12:22, 23 апреля 2019 1 450
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Рязанцы начали собирать деньги на книгу о родном городе

Рязанцы начали собирать деньги на книгу о родном городе

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцы начали собирать деньги на книгу о родном городе. Инициатором выступила фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» Светлана Крючкова.

Во вторник, 23 апреля, стартовала краудфандинговая кампания по сбору средств на книгу-фотоальбом «Говорит Рязань». Об этом девушка сообщила в официальной группе проекта «ВКонтакте».

«Мы хотим, чтобы вы помогли нам воплотить идею издать народную книгу о Рязани. В ней рязанцы расскажут свои уютные семейные истории», — написала Крючкова.

Собранные средства пойдут на печать тиража в тысячу экземпляров. В книгу войдут 50 историй рязанцев и фотографии, сделанные для проекта «365 домов Рязани».

Для печати тиража типографии нужно 350 тысяч рублей. Авторы проекта намерены выпустить книгу в декабре 2019 года.

«Если получится собрать больше 100%, то оплатим работу членов нашей команды: дизайнеров, верстальщиков, редакторов. Сейчас все эти люди помогают нам бесплатно», — отметила Крючкова.

Напомним, в начале апреля состоялась презентация проекта «Говорит Рязань». Желающие поучаствовать в нем могут оставить свои истории на сайте 365домоврязани. рф и в группе «ВКонтакте».

Вопросы можно задать авторам проекта Светлане Крючковой +7 (900) 908-77-06 и Марии Пилипенко +7 (910) 907-13-72.


© RZN.info

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