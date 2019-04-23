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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанцы начали собирать деньги на книгу о родном городе. Инициатором выступила фотограф и автор проекта «365 домов Рязани» Светлана Крючкова.
Во вторник, 23 апреля, стартовала
«Мы хотим, чтобы вы помогли нам воплотить идею издать народную книгу о Рязани. В ней рязанцы расскажут свои уютные семейные истории», — написала Крючкова.
Собранные средства пойдут на печать тиража в тысячу экземпляров. В книгу войдут 50 историй рязанцев и фотографии, сделанные для проекта «365 домов Рязани».
Для печати тиража типографии нужно 350 тысяч рублей. Авторы проекта намерены выпустить книгу в декабре 2019 года.
«Если получится собрать больше 100%, то оплатим работу членов нашей команды: дизайнеров, верстальщиков, редакторов. Сейчас все эти люди помогают нам бесплатно», — отметила Крючкова.
Напомним, в начале апреля состоялась
Вопросы можно задать авторам проекта Светлане Крючковой
© RZN.info
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