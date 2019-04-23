Рязанцев пригласили на концерт хора РГУ имени Есенина

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Хор РГУ имени Есенина пригласил рязанцев на свой сольный концерт. Об этом сообщил сайт областной филармонии.
В первом отделении концерта хор исполнит произведения Моцарта, Мендельсона, Брукнера, Тучапского, Чеснокова, Рахманинов, Кедрова, русские народные песни в обработках Свешникова, Гончарова, Агафонникова, Екимова.
Во втором отделении прозвучит зарубежная хоровая музыка 20 века — спиричуэлы, поп, традиционные песни разных народов мира.
Концерт пройдет в зале камерной музыки 28 мая. Билеты можно приобрести на
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.