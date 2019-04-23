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13:36, 23 апреля 2019 306
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Рязанцев пригласили на концерт хора РГУ имени Есенина

Рязанцев пригласили на концерт хора РГУ имени Есенина

Хор РГУ имени Есенина пригласил рязанцев на свой сольный концерт. Об этом сообщил сайт областной филармонии.

В первом отделении концерта хор исполнит произведения Моцарта, Мендельсона, Брукнера, Тучапского, Чеснокова, Рахманинов, Кедрова, русские народные песни в обработках Свешникова, Гончарова, Агафонникова, Екимова.

Во втором отделении прозвучит зарубежная хоровая музыка 20 века — спиричуэлы, поп, традиционные песни разных народов мира.

Концерт пройдет в зале камерной музыки 28 мая. Билеты можно приобрести на сайте филармонии.


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