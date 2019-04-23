Роскачество проверило 38 марок яиц

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Роскачество проверило 38 торговых марок яиц. Результаты исследования опубликованы на
Яйца исследовали по 35 показателям. Эксперты проверили продукцию на наличие антибиотиков, сальмонеллы и других патогенных микроорганизмов, проверили свежесть яиц и оценили их запах, проконтролировали наличие витаминов (А, Е, D3 и других) и изучили скорлупу.
Специалисты не нашли высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества
Эксперты выделили яйца, соответствующие определенным параметрам.
Согласно стандартам Роскачества, в одной упаковке яйца не должны различаться по массе более чем на 5 граммов. Этому требованию стандарта соответствовала продукция десяти торговых марок: «Вараксино «Деревенское», «Лента», «Просто Азбука», «Птичий край», «Самое вкусное», «Сельская новь», и Fine Food, «Чебаркульская птица», «Птицефабрика Боровская», «Птицефабрика Владимировская», три последних исследовались в 2019 году.
Эксперты оценили, сколько в яйцах каратиноидов (пигмент, характеризующий цвет желтка). Больше всего их было в товарах «Волжанин» и «Чебаркульская птица».
Специалисты проверили «возраст» яйца. Согласно стандарту Роскачества, высота воздушной камеры в яйцах должна быть не более 7 мм, что говорит о свежести продукта.
Этому требованию соответствовали яйца под торговыми марками «Авдон», «Волжанин», ЗАО «Птицефабрика «Оренбургская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», «Птицефабрика «Боровская», «Птицефабрика «Владимировская», «Птицефабрика «Молодежная», «Птицефабрика «Моргаушская».
Эксперты также проверили продукцию на прочность, где яйца десяти торговых марок падали с 30-ти сантиметровой высоты.
В некоторых упаковках не было ни одного разбитого яйца (например, ОАО «Птицефабрика «Атемарская»), а в некоторых разбился весь десяток (например, «Птицефабрика «Молодежная»).
Мменьше разбитых яиц оказывалось в картонных упаковках.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ двух рязанских поселках в среду и понедельник будут отключать свет
|
cледующая новость →В Сараях пенсионерка украла у приятеля заначку
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.