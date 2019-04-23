Прокуратура оспорит выдачу лицензий рязанским коммерческим перевозчикам

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Рязанская прокуратура подала иск о признании незаконными лицензий коммерческим перевозчикам, работающим на маршрутах №41аМ2, №47М2, №47аМ2. Об этом RZN. infoсообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Там отметили, что администрация выдала новые лицензии коммерческим перевозчикам, в отношении которых в этот момент рассматривали иск об отзыве лицензий.
Несмотря на то, что его поддержали, мэрия внесла изменения в маршруты и предоставила перевозчикам лицензию.
Прокуратура начала проверку в рамках текущего надзора и в связи с обращениями граждан. Первое судебное заседание назначено на 29 мая.
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