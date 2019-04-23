Победивший на выборах Зеленский набрал рекордный процент голосов

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Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, набрал во втором туре 73,22% голосов избирателей. Это стало рекордом за всю историю независимой страны, передает «
По итогам обработки 100% электронных протоколов стало понятно, что за Петра Порошенко проголосовали 24,45% пришедших на выборы.
За Зеленского голоса отдали 13 млн 541 тыс 530 избирателей, за Порошенко — 4 млн 522 тыс 320.
Фото Sputnik
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.