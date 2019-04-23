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Фото: Pixabay.com
Обокравшую любовника тулячку оштрафовали на сто тысяч рублей. Об этом
В ночь на 31 января жительнице города Алексина была у сожителя в Щекине. Она украла у него телефон почти за шесть тысяч рублей, взяла из куртки четыре тысячи и карту, на которой было еще более 32 тысяч.
25-летнюю девушку признали виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК и оштрафовали на сто тысяч рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.