Ночью в Сараевском районе сгорел дом

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на вторник, 23 апреля, в селе Паники Сараевского района произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в 23:29, сообщила
На вызов выехали четыре расчета. Огонь по всей площади повредил жилой деревянный дом, пострадал человек.
Причину возгорания устанавливают.
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