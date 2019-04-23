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18:11, 23 апреля 2019 266
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Любимов поручил руководителям районов серьезно подготовиться из-за жаркого августа

Любимов поручил руководителям районов серьезно подготовиться из-за жаркого августа

Во вторник, 23 апреля, на выездном заседании правительства Николай Любимов поручил руководителям районов серьезно подготовиться к пожароопасному сезону в августе.

В частности, он указал на приведение в готовность техники и пожарных прудов, опахивание населенных пунктов и мониторинг за дорогами вдоль лесов.

Напомним, в Рязани запретят въезжать в лес. Ограничения установят с пятницы, 26 апреля.

В этот период будет запрещено посещать леса, въезжать в них на автомобилях.


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