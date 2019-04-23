На улице Циолковского «Ниссан» въехал в «Мерседес». Видео

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В понедельник, 22 апреля, на улице Циолковского произошло ДТП. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что женщина на Nissan въехала в Mercedes, который остановился перед ней на светофоре. Рязанка пыталась затормозить, но не успела.
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