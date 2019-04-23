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11:17, 23 апреля 2019 998
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На рязанской стройке насмерть разбился рабочий

На рязанской стройке насмерть разбился рабочий

В понедельник, 22 апреля, в Рязани на улице Быстрецкой рабочий разбился насмерть, упав на грузовом строительном лифте с 26 этажа. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, погиб гражданин Республики Казахстан 1998 года рождения. Он выполнял функции разнорабочего на строительстве жилого дома.

По данному факту следователи проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Следствию также предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц строительной организации на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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