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17:38, 23 апреля 2019 917
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На проект платной дороги в Рязани потратят восемь миллионов из бюджета

На проект платной дороги в Рязани потратят восемь миллионов из бюджета

На проект платной дороги в Рязани потратят восемь миллионов из бюджета.

На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проект планировки и межевания территории для строительства дороги от Северного обхода до Михайловского шоссе.

Аукцион оценили в 7 миллионов 874 тысяч рублей, их оплатят из областного бюджета.

Работы проведут в два этапа: инженерные изыскания и разработка, согласование и утверждение проекта.

Напомним, платная дорога длиной 6,4 километра пройдет от реки Трубеж на Московском шоссе до Борок на Северной окружной. Ее построят за счет средств инвестора. Проект обсудят на публичных слушаниях 16 мая.


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