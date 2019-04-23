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На проект платной дороги в Рязани потратят восемь миллионов из бюджета.
На сайте госзакупок опубликовали тендер на разработку проект планировки и межевания территории для строительства дороги от Северного обхода до Михайловского шоссе.
Аукцион оценили в 7 миллионов 874 тысяч рублей, их оплатят из областного бюджета.
Работы проведут в два этапа: инженерные изыскания и разработка, согласование и утверждение проекта.
Напомним, платная дорога длиной 6,4 километра
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