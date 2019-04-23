Мошенники под видом банковских работников за сутки украли у тамбовчан более 140 тысяч

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Фото: Pixabay.com
Мошенники под видом банковских работников за сутки украли у тамбовчан 144 тысячи рублей. Об этом
В полицию обратилась жительница Уварова 1988 года рождения. Ей позвонили неизвестные и предупредили, что с ее карты снимают деньги. Женщина поверила и назвала номер карты и код, после чего мошенники списали 125 тысяч рублей.
По аналогичной схеме злоумышленники обманули на 19 тысяч рублей жительницу Рассказова 1967 года рождения.
Полицейские завели уголовные дела по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество»).
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