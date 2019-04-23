«КОТотель62» открыл раннее бронирование по сниженной цене

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В преддверии майских праздников и сезона отпусков «
Рязанцы могут забронировать любое количество дней пребывания питомца, а также выбрать номер комфорт-класса, оснащенный круглосуточным видеонаблюдением с трансляцией на смартфон.
Представители «КОТотеля62» гарантируют стерильность, безопасность и комфорт питомцев. Прямой контакт с другими посетителями исключен, а владельцам животных ежедневно высылают бесплатный видео- и фотоотчет.
Кроме того, «КОТотель62» объявил конкурс в соцсетях. Поучаствовать в нем можно до 10 мая «
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