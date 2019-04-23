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Фото: Pixabay.com
Калужанин порезал отчима ножом из-за банковской карты. Об этом
Во время застолья 33-летний мужчина поссорился с матерью и отчимом. Угрожая расправой, он требовал у родственника денег. В итоге потерпевший отдал банковскую карту.
«Конфликт завершился ранением пожилого мужчины, который получил резаную рану кисти руки», — уточнили в полиции.
Злоумышленник обналичил четыре тысячи рублей и купил алкоголь и сигареты. Его задержали неподалеку от дома.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
Отмечается, что калужанина ранее судили.
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