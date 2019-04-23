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15:03, 23 апреля 2019 248
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«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) взяло на себя ответственность за серию за взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщила организация SITE со ссылкой на новостное агентство Amaq, которое принадлежит террористам.

По данным властей Шри-Ланки, взрывы совершали участники двух исламистких группировок.

Власти предположили, что атаки были местью за нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого года. Жертвами стрельбы стали 50 человек, еще 50 пострадали.

Один из нападавших вел прямую трансляцию убийств, а перед этим опубликовал в соцсетях «манифест».

Напомним, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи в воскресенье, 21 апреля, в католических церквях и отелях прогремело восемь взрывов. Еще один взрыв произошел на следующий день около церкви, пострадавшей от воскрескного теракта. Погибли 290 человек, еще 500 пострадали.

Полиция задержала 24 подозреваемых.


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