«Исламское государство» взяло ответственность за взрывы на Шри-Ланке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
«Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России) взяло на себя ответственность за серию за взрывов на Шри-Ланке. Об этом сообщила организация SITE со ссылкой на новостное агентство Amaq, которое принадлежит террористам.
По данным властей Шри-Ланки, взрывы совершали участники двух исламистких группировок.
Власти предположили, что атаки были местью за нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого года. Жертвами стрельбы стали 50 человек, еще 50 пострадали.
Один из нападавших
Напомним, на Шри-Ланке во время празднования Пасхи в воскресенье, 21 апреля, в католических церквях и отелях прогремело восемь взрывов. Еще один взрыв
Полиция задержала 24 подозреваемых.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области сгорело почти четыре гектара травы
|
cледующая новость →Избиение рязанца в баре началось после потасовки с перцовым баллончиком — очевидцы
Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.