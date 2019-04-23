Губернатор осмотрел ФАП в кораблинском селе. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Губернатор Николай Любимов осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Пехлец. Глава региона посетил его в рамках рабочей поездки в Кораблинский район, во вторник, 23 апреля.
Новое здание построили в 2018 году за шесть с половиной миллионов. ФАП состоит из двух модульных блок-контейнеров площадью 88 кв метров. К зданию подведены все коммуникации.
Радиус обслуживания покрывает деревни Неретино и Фролово и составляет семь километров.
Здесь оборудованы процедурный, акушерский кабинеты, а также комната для хранения лекарств и стерилизационная
Кроме того, в фельдшерско-акушерском пункте работает портативный кардиограф, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких и анализатор сахара в крови.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.