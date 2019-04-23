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13:02, 23 апреля 2019 284
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Губернатор осмотрел ФАП в кораблинском селе. Фото

Губернатор осмотрел ФАП в кораблинском селе. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов осмотрел фельдшерско-акушерский пункт в селе Пехлец. Глава региона посетил его в рамках рабочей поездки в Кораблинский район, во вторник, 23 апреля.

Новое здание построили в 2018 году за шесть с половиной миллионов. ФАП состоит из двух модульных блок-контейнеров площадью 88 кв метров. К зданию подведены все коммуникации.

Радиус обслуживания покрывает деревни Неретино и Фролово и составляет семь километров.

Здесь оборудованы процедурный, акушерский кабинеты, а также комната для хранения лекарств и стерилизационная

Кроме того, в фельдшерско-акушерском пункте работает портативный кардиограф, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких и анализатор сахара в крови.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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