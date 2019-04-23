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16:19, 23 апреля 2019 831
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Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге

Во вторник, 23 апреля, глава рязанской облдумы Аркадий Фомин провел в Санкт-Петербурге заседание комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.

Члены комиссии рассмотрели вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов регионов и муниципальных образований и развития инициативного бюджетирования.

Кроме того, речь шла об участии законодательных органов власти субъектов Федерации в решении проблем местного значения. В их числе рассмотрение практики вовлечения собственников зданий и земельных участков в содержание прилегающих территорий.

Члены комиссии также предложили ввести в закон о местном самоуправлении понятие «инициативные проекты» как местное инициативное бюджетирование.

Отмечается, что это позволит жителям муниципалитетов выбирать приоритетные направления развития своей территории с финансированием из местных бюджетов с возможностью привлечения средств граждан.

Комментируя итоги заседания, Аркадий Фомин подчеркнул, что обозначенные проблемы актуальны и для Рязанской области.


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