Фомин провел заседание комиссии Совета законодателей в Санкт-Петербурге

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 23 апреля, глава рязанской облдумы Аркадий Фомин провел в Санкт-Петербурге заседание комиссии Совета законодателей при Федеральном собрании по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению.
Члены комиссии рассмотрели вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов регионов и муниципальных образований и развития инициативного бюджетирования.
Кроме того, речь шла об участии законодательных органов власти субъектов Федерации в решении проблем местного значения. В их числе рассмотрение практики вовлечения собственников зданий и земельных участков в содержание прилегающих территорий.
Члены комиссии также предложили ввести в закон о местном самоуправлении понятие «инициативные проекты» как местное инициативное бюджетирование.
Отмечается, что это позволит жителям муниципалитетов выбирать приоритетные направления развития своей территории с финансированием из местных бюджетов с возможностью привлечения средств граждан.
Комментируя итоги заседания, Аркадий Фомин подчеркнул, что обозначенные проблемы актуальны и для Рязанской области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Новомосковске высадили сортовые липы
|
cледующая новость →В Тамбове опекун избивал девочку
В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.