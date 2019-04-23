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8:26, 23 апреля 2019 713
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В Рязани пропал 70-летний пенсионер

В Рязани пропал 70-летний пенсионер

В Рязани пропал 70-летний Анатолий Фролов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань».

Мужчина ушел из дома 17 апреля. С тех пор о нем ничего неизвестно. Отмечается, что он может нуждаться в медпомощи.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые с проседью, глаза зеленые. Одежда: черная вязаная шапка, черная куртка, светло-серый свитер, синяя рубашка в серую клетку, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.


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