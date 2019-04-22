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В пятницу, 19 апреля, жителя Пителинского района укусила змея. Об этом пишет издательство «Пресса».
Как рассказала фельдшер Ермо-Николаевского фельдшерско-акушерского пункта, молодой человек обратился за помощью ближе к вечеру. Ему сделали два укола — преднизолон и димедрол — и выписала направление в Сасовскую больницу.
Там пациента осмотрели и пришли к выводу, что его жизни ничего не угрожает.
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