Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:51, 22 апреля 2019 266
 0    0

Во Владимирской области заведующая детсадом заплатит штраф за падение глыбы на женщину

Во Владимирской области заведующая детсадом заплатит штраф за падение глыбы на женщину

Во Владимирской области осудили заведующую детсадом №10 в Александрове, с крыши которого на женщину упала глыба снега. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным прокуратуры, договор об уборке снега и очистке крыши наледи заведующая заключила 9 января прошлого года. Компания, с которой заключили договор, должна была в течение трех суток после получения заявки убирать снег.

С 2 по 23 марта на крыше накопилось опасное количество снега, его не убирали полмесяца.

Заявки на уборку от заведующей не поступало.

23 марта глыба упала на женщину, которая вместе с 10-летним сыном пришла за двухлетним ребенком.

Дети вышли через центральный вход первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар в область головы и плеча, от удара упала и потеряла сознание.

После случившегося потерпевшая проходила длительное лечение. Женщине установили третью группу инвалидности, до настоящего времени она не может приступить к работе.

Заведующая не отрицала, что зимой дважды подавала заявки на уборку снега. Женщина признала, что рассчитывала на козырек, который есть над центральным входом на крыше здания есть козырек, думая, что он защитит от последствий в случае схода снега и наледи.

Осужденной назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Потерпевшая в дальнейшем намерена обратиться с иском о взыскании причиненного материального и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото СУ СКР по Владимирской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 83 672
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 32 843
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 509
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 14 452
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
16:01, 10 апреля 2019 14 288
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум