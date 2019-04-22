Во Владимирской области заведующая детсадом заплатит штраф за падение глыбы на женщину

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Во Владимирской области осудили заведующую детсадом №10 в Александрове, с крыши которого на женщину упала глыба снега. Об этом сообщила
По данным прокуратуры, договор об уборке снега и очистке крыши наледи заведующая заключила 9 января прошлого года. Компания, с которой заключили договор, должна была в течение трех суток после получения заявки убирать снег.
С 2 по 23 марта на крыше накопилось опасное количество снега, его не убирали полмесяца.
Заявки на уборку от заведующей не поступало.
23 марта глыба упала на женщину, которая вместе с 10-летним сыном пришла за двухлетним ребенком.
Дети вышли через центральный вход первыми, а женщина не успела дойти до ступенек, почувствовала сильный удар в область головы и плеча, от удара упала и потеряла сознание.
После случившегося потерпевшая проходила длительное лечение. Женщине установили третью группу инвалидности, до настоящего времени она не может приступить к работе.
Заведующая не отрицала, что зимой дважды подавала заявки на уборку снега. Женщина признала, что рассчитывала на козырек, который есть над центральным входом на крыше здания есть козырек, думая, что он защитит от последствий в случае схода снега и наледи.
Осужденной назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Потерпевшая в дальнейшем намерена обратиться с иском о взыскании причиненного материального и морального вреда в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор не вступил в законную силу.
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