Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:54, 22 апреля 2019 231
 0    0

Во Владимирской области поймали поджигателя травы

Во Владимирской области поймали поджигателя травы

Во Владимирской области около поля, горевшего все воскресенье, 21 апреля, поймали молодого человека. Об этом сообщили «Владимирские новости».

Как сообщил изданию очевидец, непосредственно перед возгоранием молодой человек следовал по полю, неоднократно останавливался и наклонялся, после чего поле начало гореть.

Полиция опросила подозреваемого в поджоге и выяснила, что молодой человек был пьян. Он шел через поле, курил, спотыкался и падал и изо рта у него выпадала тлеющая сигарета, от которой загоралась трава.

Поджигатель пытался уверить, что у него не было умысла на поджог.

Молодой человек раскаялся в содеянном. Ему грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.

Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

До какого числа нужно подать декларацию 3НДФЛ?

Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 83 722
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 32 886
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 524
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
12:52, 19 апреля 2019 14 474
Любимов наградил рязанских управленцев. Фото
16:01, 10 апреля 2019 14 292
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум