Во Владимирской области поймали поджигателя травы

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Во Владимирской области около поля, горевшего все воскресенье, 21 апреля, поймали молодого человека. Об этом сообщили «
Как сообщил изданию очевидец, непосредственно перед возгоранием молодой человек следовал по полю, неоднократно останавливался и наклонялся, после чего поле начало гореть.
Полиция опросила подозреваемого в поджоге и выяснила, что молодой человек был пьян. Он шел через поле, курил, спотыкался и падал и изо рта у него выпадала тлеющая сигарета, от которой загоралась трава.
Поджигатель пытался уверить, что у него не было умысла на поджог.
Молодой человек раскаялся в содеянном. Ему грозит штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей.
Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области
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