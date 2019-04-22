Во Владимирской области женщина зарезала мужа, требовавшего денег на спиртное

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Ковровчканка получила 5 с половиной лет в колонии общего режима за убийство мужа. Об этом сообщил
Случай произошел в октябре прошлого года. Женщина и ее сожитель распивали спиртное, между ними произошла словесная ссора. Женщина не дала мужчине деньги, которые тот требовал на алкоголь. Он удерживал ее «и совершил в отношении нее иные насильственные действия, в результате чего женщине были причинены физическая боль и телесные повреждения.»
Женщина вырвалась, взяла со стола нож и ударила собутыльника в грудь. Он скончался на месте происшествия.
В суде ковровчанка признала вину. Ей назначили 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.
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