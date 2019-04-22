Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 22 апреля 2019 323
 0    0

Во Владимирской области женщина зарезала мужа, требовавшего денег на спиртное 1

Во Владимирской области женщина зарезала мужа, требовавшего денег на спиртное

Ковровчканка получила 5 с половиной лет в колонии общего режима за убийство мужа. Об этом сообщил сайт Ковровского городского суда.

Случай произошел в октябре прошлого года. Женщина и ее сожитель распивали спиртное, между ними произошла словесная ссора. Женщина не дала мужчине деньги, которые тот требовал на алкоголь. Он удерживал ее «и совершил в отношении нее иные насильственные действия, в результате чего женщине были причинены физическая боль и телесные повреждения.»

Женщина вырвалась, взяла со стола нож и ударила собутыльника в грудь. Он скончался на месте происшествия.

В суде ковровчанка признала вину. Ей назначили 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Отнимут квартиру и не выпустят за границу. Разбираем мифы и легенды процедуры банкротства физических лиц

Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 83 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 32 782
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 459
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
16:01, 10 апреля 2019 14 278
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
14:04, 13 апреля 2019 13 886
Без проигравших. В Рязани выбрали «Мисс Русское радио Рязань 2019»
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум