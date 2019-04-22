Во Владимире ликвидировали крупное возгорание сухой травы

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В пойме реки Клязьмы во Владимире ликвидировали возгорание сухой травы на площади 20 гектаров. Об этом передает
Пожар возник в воскресенье, 21 апреля, в черте города.
На место происшествия выезжали восемь сотрудников МЧС и три сотрудника ГО и ЧС структурного подразделения администрации Владимира, а также автоцистерны.
В пятницу, 19 апреля, во Владимирской области ввели особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров и посещение лесов.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.