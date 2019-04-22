В Вербное воскресенье рязанцам бесплатно раздавали Евангелие

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Фото: Рязанская епархия
В воскресенье, 21 апреля, рязанцам бесплатно раздавали Евангелие. Об этом
Книги на русском языке дарили у Вознесенского храма. Акцию провели в день праздника Входа Господня в Иерусалим (народное название «вербное воскресенье» — прим. ред.). Ее организовали члены православного молодежного общества «Гранат».
«Молодые люди рассказывали о различных аспектах духовной жизни христианина: о необходимости регулярного участия в Таинствах Церкви и молитвенного общения с Богом, важности дел милосердия и чтения Священного Писания», — отметили в епархии.
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