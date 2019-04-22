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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 20 апреля, в Туме из-за искры от болгарки сгорели три сарая. Об этом сообщило издательство «
Сообщение о пожаре на пульт спасателей поступило в 15:10.
На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля.
Отмечается, что возгорание произошло из-за искры, которая попала на сухую траву.
Огонь перекинулся на три хозяйственные постройки. Пострадавших нет.
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