В Туле мужчина попал под винт дельтаплана

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На аэродроме в Мясново в Тульской области мужчина попал под винт дельтаплана. Об этом сообщил портал «Слобода».
Пострадавший получил травму головы и серьезное повреждение правой руки, повлекшее за собой ампутацию предплечья.
Полиция и следователи сообщили изданию, что информация о происшествии им не поступала.
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