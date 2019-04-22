В театре Станиславского рухнул помост с хором. Видео

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В московском Театре имени Станиславского рухнул помост, на котором стоял мужской хор. Инцидент произошел во время репетиции спектакля «Свадебка», передает
Выяснилось, что у возвышения подломились опоры. Артисты упали с высоты полтора метра на стальные конструкции.
В результате пострадали 20 человек, они получили вывихи и ушибы.
В дирекции театра извинились перед пострадавшими и пообещали найти виновных.
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