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В Спасском районе пьяный водитель на «четырнадцатой» врезался в погрузчик. Об этом сообщило издательство «
Авария произошла в воскресенье, 21 апреля, в 18:15 на 88 километре дороги «Рязань-Спасск-Ижевское». Мужчина на «ВАЗ-2114» пытался обогнать погрузчик, но столкнулся с ним. От удара легковушка опрокинулась в кювет.
Водитель и его пассажир получили травмы.
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