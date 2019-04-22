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10:01, 22 апреля 2019 420
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В Спас-Клепиках шаурму готовили из мяса неизвестного происхождения

В Спас-Клепиках шаурму готовили из мяса неизвестного происхождения

Фото: Pixabay.com

В Спас-Клепиках на улице Интернациональной шаурму готовили из мяса неизвестного происхождения. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Проверяющие нашли десять килограммов полуфабрикатов, пять килограммов фарша, три килограмма свинины, два килограмма зельца, полтора килограмма сальтисона и яйца без ветеринарных документов.

Кроме того, на ярмарке обнаружили просроченный товар: по килограмму буженины и свиных ребрышек и два килограмма зельца.

Предпринимателей оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушения по части 1 статьи 10.8, части 1 статьи 14.43 КоАП.


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