В Спас-Клепиках шаурму готовили из мяса неизвестного происхождения

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Фото: Pixabay.com
В Спас-Клепиках на улице Интернациональной шаурму готовили из мяса неизвестного происхождения. Об этом
Проверяющие нашли десять килограммов полуфабрикатов, пять килограммов фарша, три килограмма свинины, два килограмма зельца, полтора килограмма сальтисона и яйца без ветеринарных документов.
Кроме того, на ярмарке обнаружили просроченный товар: по килограмму буженины и свиных ребрышек и два килограмма зельца.
Предпринимателей оштрафовали на 35 тысяч рублей за нарушения по части 1 статьи 10.8, части 1 статьи 14.43 КоАП.
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Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.