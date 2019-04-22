В Сараевском районе две девушки несколько раз перевернулись на «Москвиче»

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Фото: Издательство «Пресса»
В пятницу, 19 апреля, в Сараевском районе перевернулся «Москвич-2141», сообщило издательство «
Авария произошла в 19:35 на объздной дороге поселка Сараи. Автомобиль перевернулся несколько раз. За рулем была 22-летняя девушка.
Отмечается, что на момент происшествия скорость движения машины была 120 километров,
«Она не справилась с управлением и перевернулась, причем не один раз», — рассказал начальник отдела ГИБДД Сараевского района Алексей Руднев.
В результате ДТП водитель получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.
Также пострадала 17-летняя пассажирка.
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