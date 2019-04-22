В Рязани ребенок попробовал крысиный яд, который нашел в аптеке

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Фото: Pixabay.com
В рязанской аптеке оставили открытым крысиный яд, его попробовал ребенок. Об этом
В воскресенье, 21 апреля, примерно в 12:45 в аптеку на площади Новаторов зашла женщина с ребенком. Пока горожанка говорила с провизором, мальчик 2016 года рождения взял из лотка два «зерна желтого цвета». Мать заметила их у ребенка на губах.
«На вопрос матери провизор аптечного пункта пояснила, что лоток наполнен крысиным ядом, после чего ребенку была оказана необходимая медицинская помощь», — уточнили в прокуратуре.
Владельца аптеки привлекли к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.
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