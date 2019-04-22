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В перинатальном центре Тамбова погиб ребенок. Об этом сообщил
В его адрес поступило обращение мужчины с жалобой на неправомерные (по мнению заявителя) действия сотрудников перинатального центра Тамбовской ОКБ.
Он указал, что его супругу, которая была на седьмом месяце беременности, госпитализировали в перинатальный центр, где, по мнению обратившегося, ей несвоевременно оказали медпомощь, что привело к гибели ребенка.
Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
Обращение остается на контроле уполномоченного.
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