В Оке под Калугой нашли труп мужчины, личность погибшего устанавливается

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В пятницу, 19 апреля, в реке Ока около села Ахлебнино в Калужской области нашли труп неизвестного мужчины. Об этом сообщила
Следователи устанавливают личность утопленника.
Специалисты выяснят, есть ли на теле погибшего повреждения криминального характера. По результатам примут процессуальное решение.
Мужчина был одет в синие джинсы, кофту серого цвета, кроссовки с синими матерчатыми вставками, на вид 30-40 лет, возможно проживал в Калуге.
Информацию о личности погибшего можно сообщить по телефонам (код 8-484-42) 2-27-78 или 02.
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