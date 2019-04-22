В Муромском заказнике браконьеры разделали беременную лосиху

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В Муромском заказнике задержали двух браконьеров, разделавших двух лосей женского пола. Об этом сообщили «
При осмотре туш госинспекторы обнаружили, что у одной из лосих в утробе было два эмбриона.
Браконьеры пытались скрыться в лесу, одного из них удалось задержать. Его передали полиция.
По факту произошедшего проводится проверка.
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