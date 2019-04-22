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10:55, 22 апреля 2019 139
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В Москве украли картину Левитана

В Москве украли картину Левитана

В Москве пропала картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Башня» (1880-1890 годы)". Ее стоимость оценили в 2 миллиона 240 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

В полицию обратился директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Петра Третьякова». По данным источника, полотно 11 апреля передали по расписке. После этого оно исчезло.

Позднее заявитель нашел картину на аукционе.

Напомним, 27 января из Третьяковской галереи в Москве украли полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым». Злоумышленник рассказал, что хотел продать картину и отдать долги. После кражи уволили смотрителя зала, откуда похитили картину, директору Третьяковки объявили выговор.

В апреле неизвестные спустились на веревке, чтобы украсть скульптуру из «Русского музея».

Фото Аукционный дом «Литфонд»


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