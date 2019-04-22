В Москве украли картину Левитана

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Москве пропала картина Исаака Левитана «Летний пейзаж. Башня» (1880-1890 годы)". Ее стоимость оценили в 2 миллиона 240 тысяч рублей, передает «
В полицию обратился директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Петра Третьякова». По данным источника, полотно 11 апреля передали по расписке. После этого оно исчезло.
Позднее заявитель нашел картину на аукционе.
Напомним, 27 января из Третьяковской галереи в Москве
В апреле неизвестные спустились на веревке, чтобы
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Тамбове появится студенческий технопарк
|
cледующая новость →Рядом с парковкой у «Глобуса» высадили 200 кустарников
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.