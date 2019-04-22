В Москве расследуют гибель 26-летней чемпионки России по тайскому боксу

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В воскресенье, 21 апреля, на Кронштадтском бульваре в Москве обнаружили тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной. Девушка лежала на козырьке подъезда жилого дома, передает
По предварительной версии, Мялина выпала из окна лестничной площадки на 13-м этаже. При этом она не проживала в этом доме.
Справка
Кристина Мялина выступала на турнирах по тайскому боксу в 2012—2013 годах, завоевала Кубок России в 2013 году, в этом же году выступала на чемпионате Европы. С тех пор завершила спортивную карьеру.
Фото news.sportbox.ru
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