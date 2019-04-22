Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:50, 22 апреля 2019 159
 0    0

В Москве расследуют гибель 26-летней чемпионки России по тайскому боксу

В Москве расследуют гибель 26-летней чемпионки России по тайскому боксу

В воскресенье, 21 апреля, на Кронштадтском бульваре в Москве обнаружили тело 26-летней чемпионки России по тайскому боксу Кристины Мялиной. Девушка лежала на козырьке подъезда жилого дома, передает ТАСС со ссылкой на следователей.

По предварительной версии, Мялина выпала из окна лестничной площадки на 13-м этаже. При этом она не проживала в этом доме.

Справка

Кристина Мялина выступала на турнирах по тайскому боксу в 2012—2013 годах, завоевала Кубок России в 2013 году, в этом же году выступала на чемпионате Европы. С тех пор завершила спортивную карьеру.

Фото news.sportbox.ru


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Цены и бренды. На что смотрят рязанцы при выборе смартфона

Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:03, 12 апреля 2019 83 509
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 32 782
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
16:06, 10 апреля 2019 22 459
В Рязани изнасиловали 18-летнюю девушку
16:01, 10 апреля 2019 14 278
В четверг в Строителе отключат холодную воду. Адреса
14:04, 13 апреля 2019 13 886
Без проигравших. В Рязани выбрали «Мисс Русское радио Рязань 2019»
Все новости
Голосования

Кто займет железный трон?

Окончание опроса: 25.04.2019
Архив голосований
Форум