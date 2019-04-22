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13:56, 22 апреля 2019 119
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В Москве нашли пропавшую картину Левитана

В Москве нашли пропавшую картину Левитана

Фото: Pixabay.com

В Москве нашли пропавшую картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880-1890 годы). Об ее пропаже заявил директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза имени Петра Третьякова», передает «Интерфакс».

Полотно нашли в день обращения в полицию. По словам словам директора организации, 11 апреля картину передали по расписке, после чего она пропала.

Отмечается, что картина находится в частной коллекции. Ее оценивают в 2 миллиона 240 тысяч рублей.

Фото Аукционный дом «Литфонд»


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Исаак Левитан в Литфонде http://www.litfund.ru/news/4488/ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Левитан Исаак Ильич (1860–1900) «Летний пейзаж. Пашня». Конец 1880-х–1890-е. Бумага на картоне, масло, 17,9x29,6 см. Без подписи. Экспертное заключение им. П.М. Третьякова (Г.С. Чурак) Экспертное заключение ВХНРЦ им. ак. И.Э. Грабаря (А.Р. Киселева). Приложение – физико-химическое исследование. Живописец, график. В 1873 году поступил в МУЖВиЗ, учился у В.Г. Перова, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова. С 1884 года участвовал в рисовальных вечерах и «акварельных утрах» в доме Поленова. В те же годы ...

Публикация от Аукционный дом «Литфонд» (@litfund.ru)

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