В массовой аварии под Тамбовом пострадал грудной ребенок

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На 6 километре дороги «Северный обход города» под Тамбовом столкнулись Nissan Almera, Subaru Forester, Lada Priora и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил «
29-летний молодой человек на Nissan Almera врезался в остановившийся в колонне транспортных средств автомобиль Subaru Forester, за рулем которого был 33-летний мужчина.
После этого в первый Nissan въехали 23-летняя девушка на Priora и 36-летний водитель Toyota Land Cruiser.
На месте оказали медпомощь двум пострадавшим пассажирам Lada — 46-летнему мужчине и 44-летней женщине. В аварии также пострадала девочка 2019 года рождения, которую с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.
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