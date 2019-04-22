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12:13, 22 апреля 2019 323
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В массовой аварии под Тамбовом пострадал грудной ребенок

В массовой аварии под Тамбовом пострадал грудной ребенок

На 6 километре дороги «Северный обход города» под Тамбовом столкнулись Nissan Almera, Subaru Forester, Lada Priora и Toyota Land Cruiser. Об этом сообщил «Тамбовский курьер».

29-летний молодой человек на Nissan Almera врезался в остановившийся в колонне транспортных средств автомобиль Subaru Forester, за рулем которого был 33-летний мужчина.

После этого в первый Nissan въехали 23-летняя девушка на Priora и 36-летний водитель Toyota Land Cruiser.

На месте оказали медпомощь двум пострадавшим пассажирам Lada — 46-летнему мужчине и 44-летней женщине. В аварии также пострадала девочка 2019 года рождения, которую с травмами доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу.


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