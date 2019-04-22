В Липецке «семерка» снесла ограждение на мосту. Видео

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В воскресенье, 21 апреля, в Липецке «семерка» снесла ограждение на Петровском мосту. Об этом сообщил
По словам очевидцев, ВАЗ на въезде на мост с Левого берега начало водить из стороны в сторону, он снес ограждение и вылетел на встречку. Водитель не получил серьезных травм.
По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно.
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