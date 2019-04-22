В Липецке появится парк динозавров

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В парке Победы в Липецке установят макеты динозавров. Об этом сообщила телерадиокомпания «
В коллекции планируют разместить 10 представителей доисторических рептилий размером от двух до 12 метров высоту.
Отмечаются, что фигуры выполнят по уникальной технологии: они дышат, моргают, шевелятся и издают звуки. Находиться в парке можно будет неограниченное количество времени.
Перемещаться там можно будет по специальным экологическим дорожкам, выполненным из дерева. Для детей в парке организуют «палеонтологическую» песочницу, где они смогут найти предметы с изображениями динозавров и сравнивать их с макетами.
Также там установят тематическую фотозону, кроме того, можно будет попробовать себя в управлении одного из динозавров. Торжественное открытие парка запланировано на 1 мая.
Если аттракцион заинтересует липчан и получит положительные отклики, срок его размещения в парке Победы продлят.
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