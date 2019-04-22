В Липецке квартира едва не сгорела из-за брошенного с верхнего этажа окурка

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В Липецке в квартиру дома на улице Артемова попал окурок, который бросили с верхнего этажа. Об этом сообщается в группе «
Как отметила автор сообщения, сигарета попала на перьевую подушку и прожгла ее.
«Сигарета попала на перьевую подушку, и чисто случайно не случилось возгорания. Нашла я ее на полу, то есть догорала она уже на ламинате. Я просто в шоке. Выйдя с ребенком погулять, могла бы вернуться в сгоревшую квартиру», — написала женщина.
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.